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Неизвестный украл 22 млн рублей из квартиры директора коммерческой организации в Москве

Преступник украл деньги из сейфа

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Злоумышленник проник в квартиру одного из руководителей коммерческой организации на бульваре Маршала Рокоссовского и похитил оттуда свыше 22 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В полицию обратился 26-летний мужчина, коммерческий директор одной из частных фирм. Он сообщил, что накануне неизвестный проник в его квартиру на бульваре Маршала Рокоссовского, вскрыл сейф и похитил деньги в размере 22 500 000 рублей, после чего скрылся", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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