Следователи из Москвы будут расследовать дело обвиняемых в насилии в Забайкалье подростков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Забайкалье следователей-криминалистов для оказания помощи в расследовании уголовного дела об убийстве и изнасиловании, по которому обвиняются трое подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщается в воскресенье на сайте СК России.

"Председатель СК России направил в Забайкальский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 октября обвиняемые в одном из сел Кыринского района ворвались в частный дом, где изнасиловали женщину и до смерти избили 40-летнего мужчину. Личности участников преступления были установлены в тот же день. Подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. По данным следователей, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Двое обвиняемых арестованы, третий находится под домашним арестом. Назначено проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района, в рамках которой следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних.