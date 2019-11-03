В МВД сообщили, что взорвавшимся в руках жительницы Приморья предметом оказалась петарда

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Предметом, в результате взрыва которого жительница Приморья получила травму руки, оказалась петарда. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

В субботу в полицию во Владивостоке поступило сообщение о том, что в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок.

"Женщина пояснила, что является сотрудницей одного из товариществ собственников жилья. Осуществляя уборку территории, она подняла с земли пакет, в котором находилась петарда, после чего раздался хлопок", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшая была госпитализирована.

По данному факту проводится проверка. "По результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ", - добавили в полиции.