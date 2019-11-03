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Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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Дело об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии передали в центральный аппарат СК

В Следственном комитете заявили, что работа по раскрытию убийства серьезно продвинулась уже за первые часы расследования
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет заявил о значительных подвижках в расследовании уголовного дела об убийстве начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Дело передано в центральный аппарат СК. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"По поручению председателя СК РФ уголовное дело о двойном убийстве в Москве передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства", - сказала Петренко.

Она подчеркнула, что "еще за первые часы расследования следователи серьезно продвинулись в работе по раскрытию этого убийства". По словам представителя СК, следствие наметило приоритетные версии, произошедшего, отрабатывает круг лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сейчас на причастность к совершению убийства отрабатываются девять человек.

"Ведется проверка возможных подозреваемых по оперативным базам и учетам", - сказал источник.

В розыск объявлены три человека. Ориентировки на них направлены в отделы полиции других регионов. В правоохранительных органах сообщили, что допрошены очевидцы и свидетели убийства, в том числе водитель машины, на которой полицейский и его брат приехали на улицу Анохина.

"Приоритетной пока остается версия, связанная со служебной деятельностью начальника ЦПЭ Ингушетии. Изучается версия конфликта Эльджаркиева с религиозными экстремистскими группировками республики", - сказал источник.

Под руководством Эльджаркиева были выявлены четыре группировки экстремистов, действовавшие в республике.

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РоссияРасследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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