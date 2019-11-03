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Снаряд времен войны разорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

Два человека госпитализированы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны разорвался в квартире многоквартирного дома на улице Максима Горького в городе Сланцы Ленинградской области. В результате пострадали два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительной информации, при разборе боеприпаса времен войны воспламенился порох и произошел хлопок с последующим возгоранием. Пострадали два человека, оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел поздно вечером в субботу, эвакуация жителей дома не потребовалась.

В ГУ МЧС по Ленинградской области ТАСС сообщили в свою очередь, что спасателям поступал вызов на пожар в доме на улице Максима Горького. Возгорание было оперативно ликвидировано. В главке подтвердили, что в результате происшествия пострадали два человека.

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РоссияЛенинградская область
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