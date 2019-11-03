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В результате ДТП с маршруткой в Приангарье пострадали девять человек

Двое находятся в тяжелом состоянии

ИРКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Иркутской области, двое из них получили тяжелые травмы, шестеро - травмы средней степени тяжести, они госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в воскресенье.

"Девять человек пострадавших, в том числе один ребенок. Двое получили тяжелые травмы, шесть человек, в том числе ребенок - средней степени, один - легкой и от госпитализации отказался", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла в воскресенье на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Усольском районе Иркутской области. Столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer. После столкновения машины опрокинулись в кювет.

Двое пострадавших, которые получили тяжелые травмы, находились в легковом автомобиле. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, за рулем была 25-летняя жительница Иркутска, в салоне также находился 26-летний мужчина. В автобусе пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2006 года рождения. Всего в маршрутке было 12 пассажиров. Те, кому госпитализация не потребовалась, самостоятельно уехали с места ДТП.

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РоссияИркутская область
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