Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в российском посольстве во Франции со ссылкой на правоохранительные органы.

"По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет", - отметили в диппредставительстве.

Ранее газета Courrier Picard сообщила, что автобус компании Flixbus, совершавший рейс Париж - Лондон, съехал с автодороги и упал в кювет в департаменте Сомма на севере страны. По данным издания, 29 человек получили легкие ранения, четыре - тяжелые. Как отмечала газета, на борту автобуса в том числе находились граждане России.