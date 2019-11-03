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Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Ранее сообщалось, что транспортное средство съехало с дороги и упало в кювет в департаменте Сомма на севере страны. В нем находились в том числе граждане России
Описание
© REUTERS/Benoit Tessier, архив

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в ДТП с автобусом на севере Франции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в российском посольстве во Франции со ссылкой на правоохранительные органы.

"По информации жандармерии департамента Сомма, среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет", - отметили в диппредставительстве.

Ранее газета Courrier Picard сообщила, что автобус компании Flixbus, совершавший рейс Париж - Лондон, съехал с автодороги и упал в кювет в департаменте Сомма на севере страны. По данным издания, 29 человек получили легкие ранения, четыре - тяжелые. Как отмечала газета, на борту автобуса в том числе находились граждане России.

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РоссияФранция
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