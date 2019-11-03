В Дагестане угарным газом отравились четверо взрослых и двое детей

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Сразу два случая отравления угарным газом произошли в городе Кизилюрт Дагестана, в результате которых пострадали шесть человек: четверо взрослых и двое детей, все они доставлены в центральную городскую больницу (ЦГБ).

"В 16:50 мск в Кизилюрте по улице Р. Гамзатова в результате отравления угарным газом пострадали пять человек, из них двое детей, все они были доставлены в центральную городскую больницу бригадой скорой помощи. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионально Минздрава.

Также в городе в воскресенье произошел еще один случай отравления.

"От диспетчера пожарно-спасательной части Кизилюрта поступила информация, что по улице Комсомольской в частном жилом доме произошло отравление угарным газом, пострадала женщина 1996 года рождения, она доставлена в ЦГБ Кизилюрта в состоянии средней степени тяжести", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по Дагестану.