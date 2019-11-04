СМИ: в Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке

МЕХИКО, 4 ноября. /ТАСС/. Группа неизвестных преступников в воскресенье открыла огонь по продавцам на авторынке в городе Уруапан в штате Мичоакан на западе Мексики. Жертвами атаки стали по меньшей мере пять человек, сообщил телеканал Televisa.

Участники нападения скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося. По некоторым данным, за атакой может стоять одно из преступных сообществ, орудующих в регионе.

С января по сентябрь 2019 года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в Мексике своей главной задачей.