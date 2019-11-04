Пять человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса в Тульской области

ТАСС, 4 ноября. ДТП с участием микроавтобуса произошло на трассе М-2 "Крым" в Ясногорском районе Тульской области. Об этом сообщили в понедельник журналистам в областном ГУ МЧС РФ.

"4 ноября в 06:48 мск в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Тульской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 146-м км трассы М-2 "Крым" в Ясногорском районе, где автомобиль Volkswagen Crafter столкнулся с препятствием. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе Ясногорского района, в ДТП пострадали пять человек, находившиеся в микроавтобусе. "У пострадавших травмы, совместимые с жизнью. Из пятерых пострадавших один человек отпущен, остальные госпитализированы в Заокскую, Тульскую и Алексеевскую больницы", - сказал диспетчер ЕДДС, уточнив, что микроавтобус наехал на столб.