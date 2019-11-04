В Удмуртии арестован замминистра культуры республики по подозрению в получении взятки

ИЖЕВСК, 4 ноября. /ТАСС/. Суд в Удмуртии арестовал заместителя министра культуры республики, задержанного при получении крупной взятки. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по материалам республиканского УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры Удмуртской Республики по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). 1 ноября при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тыс. рублей, чиновник задержан с поличным сотрудниками ФСБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По версии следствия, чиновник потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора, который был заключен с учреждением, подведомственным министерству. "По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений культуры, подведомственных Минкультуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора", - сообщает ведомство.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, арестованный - Алексей Петров. По данным сайта Минкультуры региона, это единственный заместитель министра культуры республики Владимира Соловьева. Петров был назначен на должность в середине мая 2019 года. Ранее он работал в том числе директором "Государственного театра кукол Удмуртской Республики".