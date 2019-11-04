Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Забайкальском крае

ТАСС, 4 ноября. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в понедельник в Забайкальском крае, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 359 км к северу от города Читы Забайкальского края. Очаг залегал на глубине 15 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, на территории региона землетрясения не зафиксированы.

При этом, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, в понедельник в 10:30 по Гринвичу (13:30 мск) землетрясение зарегистрировано на севере соседней Бурятии, где часто случаются подобные явления.