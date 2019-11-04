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В Испании задержан россиянин, разыскиваемый в Перу за контрабанду наркотиков

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала гражданина России, подозреваемого в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в понедельник в правоохранительных органах королевства.

Там уточнили, что 52-летний россиянин был объявлен в международный розыск властями Перу. Он был задержан в порту Тарифы (автономное сообщество Андалусия), передает агентство Efe.

В Перу мужчина разыскивается в связи с тем, что в мае 2014 года правоохранительные органы страны обнаружили в его багаже кокаин. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги
ПеруИспанияРоссия
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