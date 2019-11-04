Летевший из Германии Boeing 737 сел в Шереметьево с неисправностями в гидросистеме

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Самолет Boeing 737, следовавший из Германии, аварийно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неисправности гидросистемы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет благополучно сел в аэропорту", - сказал источник.

По его словам, при подлете к Москве командир воздушного судна сообщил о неполадках. "По предварительной информации, сработал датчик неисправности гидросистемы самолета", - сказал источник.

Пострадавших в результате инцидента нет.