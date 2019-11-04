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Грузовой лифт с рабочими упал с третьего этажа при ремонте в роддоме в Петербурге

Пострадавших осматривают врачи скорой помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Грузовой лифт с двумя рабочими упал во время проведения ремонтных работ в роддоме в Невском районе Санкт-Петербурга, их осматривают медики, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"При проведении ремонтных работ произошло падение грузового лифта с уровня третьего этажа с двумя рабочими, пострадавшие осматриваются врачами скорой помощи", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел в роддоме номер 18 на проспекте Солидарности. На месте инцидента работают спасатели.

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