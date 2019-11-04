В Башкирии произошло массовое ДТП

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пять автомобилей столкнулись днем в понедельник в Иглинском районе Башкирии, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по республике.

ДТП произошло около 16:00 (14:00 мск) на 1504-м километре автодороги Самара - Уфа - Челябинск в Иглинском районе.

"По одной из версий, 41-летняя уфимка, двигаясь за рублем Audi в направлении Уфы, допустила столкновение с попутной "Ладой Гранта" под управлением 32-летнего мужчины. От удара "Гранта" столкнулась с движущейся впереди "Ладой Приора", - отметили в пресс-службе.

От удара "Гранта" вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volvo и автомобилем Toyota.

"В результате аварии водитель "Лады Гранта" и его 32-летняя супруга с тяжелыми травмами госпитализированы. Также пострадали семилетние дети, девочка и мальчик", - отметили в пресс-службе.