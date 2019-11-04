У берегов Кипра задержана лодка с более чем сотней нелегальных мигрантов

НИКОСИЯ, 4 ноября. /ТАСС/. Лодка, на борту которой находилось более сотни нелегальных мигрантов, задержана в понедельник у северо-западного побережья Кипра. Об этом сообщила в своей электронной версии газета Philenews.

По имеющейся информации, лодка подошла к острову со стороны Турции и после ее обнаружения береговой охраной островного государства была препровождена в небольшую гавань Лачи в городе Полис-Хрисохус.

Южнее этого района, в морских водах на траверсе курортной зоны Пейя к северо-западу от города Пафос, пограничники взяли под арест двух сирийских граждан в быстроходном катере, которые сопровождали лодку с мигрантами до ее обнаружения кипрскими властями. Как предполагает следствие, они, по всей видимости, могут являться контрабандистами, занимавшимися нелегальной переправкой людей на остров и собиравшимися по завершении этой операции вернуться в Турцию.

После осуществления регистрационной процедуры и предоставления гуманитарной помощи кипрские власти намерены отправить пассажиров лодки, среди которых есть много женщин и детей, в центр содержания мигрантов в деревне Коккинотримифия к западу от Никосии.