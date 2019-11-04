На Ставрополье восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Грузопассажирский микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись ‪в понедельник вечером‬ на Ставрополье, восемь человек пострадали, сообщила пресс-служба краевого ГИБДД.

"По предварительным данным, 4 ноября около ‪19:00‬ мск на 78-м километре автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск произошло попутное столкновение грузопассажирского микроавтобуса Ford Transit и легкового автомобиля Lifan, водитель которого попытался совершить маневр разворота. В результате ДТП водитель и восемь пассажиров грузопассажирского транспорта получили травмы и были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, еще один пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля не пострадали. После столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в кювет и наехал на дерево, отмечается в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Два экипажа ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения на месте ДТП. Проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, а также степень ответственности обоих водителей.