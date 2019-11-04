Один человек погиб в ДТП с участием иномарки и автобуса в Подмосковье

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали в Подмосковье в ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На регулируемом перекрестке в районе 63-го км Каширского шоссе произошло столкновение рейсового автобуса "ЛиАз" и автомобиля Nissan", - сообщили в главке.

В результате ДТП в иномарке погиб один человек, еще двое пострадали. В автобусе пострадавших нет, на момент столкновения в нем находились водитель и один пассажир.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, причины аварии устанавливаются.