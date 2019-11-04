Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку. Как сообщили ВВС республики, в результате инцидента никто не пострадал.

"Воздушное судно, которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колькири - Оруро, столкнулось с технической неисправностью хвостового винта во время взлета, в связи с чем была совершена экстренная посадка. Пострадавших нет", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ВВС проведут расследование обстоятельств случившегося.