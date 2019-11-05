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Тела двух детей обнаружили в Приморье

Семилетний мальчик и трехлетняя девочка ушли из дома утром того же дня
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© Александр Щербак/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей. Об этом во вторник сообщила ТАСС старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

"В воскресенье в Спасском районе обнаружены тела мальчика семи лет и трехлетней девочки, которые ушли из дома утром того дня. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 3 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") ", - сказала Римская.

Она добавила, что проводятся все необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Теги
РоссияПриморский край
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