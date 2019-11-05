В Забайкалье осудили двух врачей, из-за ошибки которых погибла пациентка

ЧИТА, 5 ноября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае признал виновными двух врачей, ошибка которых привела к гибели пациентки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Суд приговорил врача-эндоскописта к 1,5 годам ограничения свободы, лечащего врача - к двум годам ограничения свободы. При этом подсудимые освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в феврале 2016 года в дорожную клиническую больницу станции Чита-2 ОАО "РЖД" поступила пациентка с предварительным диагнозом "желудочно-кишечное кровотечение". Врач-эндоскопист провел эндоскопическое исследование с нарушением установленных требований и сделал неверное заключение об отсутствии кровотечения. Лечащий врач, знавший, что обследование пациентки проведено не в полном объеме, не принял мер к его повторному проведению, что позволило бы выставить более точный диагноз и назначить соответствующее лечение.

Пациентку выписали из больницы, но через десять дней вновь госпитализировали в тяжелом состоянии. Вскоре после этого она скончалась.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденные подали апелляционные жалобы в Забайкальский краевой суд. Они просили себя оправдать, однако им отказали. Приговор вступил в силу.