Двое детей и женщина погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

ТАСС, 5 ноября. Двое детей и женщина погибли в селе Верхние Татышлы в Республике Башкортостан во время пожара в одноэтажном жилом доме в ночь на понедельник. Об этом говорится в сообщении, распространенном МЧС республики.

"Поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Верхние Татышлы Татышлинского района республики. Обнаружены погибшие, женщина 1990 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в доме на площади 54 кв. м поступило в 01:52 мск. В его ликвидации участвовали 24 человека, использовалось 11 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 02:46 мск.

На пожаре пострадали трое мужчин. Они доставлены в татышлинскую центральную больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознователь МЧС. Устанавливаются причины произошедшего.