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При пожаре на ферме в Саратовской области погибло 10 тыс. кроликов

Человеческих жертв нет

ТАСС, 5 ноября. Десять тысяч кроликов погибло при пожаре на ферме в селе Голубьевка Энгельского района Саратовской области во вторник. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Пожар произошел на частной ферме ООО "Агрофирма "Спартак" в селе Голубьевка Энгельского района области. Погибло 10 тыс. кроликов. Люди в пожаре не пострадали", - сообщил представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что в 07:40 мск пожар полностью потушен. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров, в его ликвидации было задействовано 12 человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияСаратовская область
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