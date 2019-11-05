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Житель Томска, грозивший взорвать здание УМВД в городе, приговорен к 3,5 годам условно

Совершать преступление он не собирался

ТОМСК, 5 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Томска приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно телефонного террориста, который сообщил в полицию, что он намерении взорвать здание Управления МВД по Томской области на улице Елизаровых. Установлено, что совершать преступление он не собирался. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Советский районный суд Томска признал 28-летнего жителя Томска виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры"). За содеянное суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как было установлено судом и следствием, в декабре 2018 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения позвонил в дежурную часть УМВД России по Томской области и "сообщил о своем намерении взорвать здание полиции", расположенное на улице Елизаровых. В действительности совершать преступление он не собирался.

К настоящему моменту приговор вступил в законную силу.

Теги
РоссияТомская область
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