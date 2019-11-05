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В Москве из квартиры украли украшения, часы и деньги на миллион рублей

По данному факту проводится проверка

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры в московском Зеленограде ювелирные украшения, трое наручных часов и деньги на сумму больше 1 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"4 ноября в службу "02" поступило сообщение от собственника квартиры, расположенной в Зеленограде. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру. Там он, повредив замки металлического шкафа, украл 500 евро и 40 тыс. рублей, трое наручных часов, ювелирных изделий. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - сообщили в главке.

По данному факту проводится проверка.

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