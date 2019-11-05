Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка

ТАСС, 5 ноября. Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД региона, оценку получат действия его тети.

"Жертвой преступного посягательства является находившийся под опекой обвиняемого трехлетний племянник. В рамках дополнительной проверки оценка будет дана действиям его 39-летней жены, которая и запечатлена на видео, попавшем в СМИ и социальные сети", - сказали в полиции.

В конце октября было завершено расследование по уголовному делу в отношении 39-летнего дяди мальчика, который обвиняется в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. На текущей неделе в местных СМИ и социальных сетях распространилась видеозапись, на которой женщина также издевается над плачущим ребенком и бьет его.

По данным следствия, обвиняемый, с августа 2017 года являясь опекуном племянника 2016 года рождения, в качестве наказания за незначительную провинность бил ребенка ремнем. Об этом правоохранительным органам стало известно от женщины, являющейся знакомой семьи, в которой проживал мальчик. Сейчас ребенок живет во временной семье.