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Двое из пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье находятся в реанимации

Их состояние удовлетворительное, сообщили в Благодарненской районной больнице

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Двое из пострадавших при столкновении грузопассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на Ставрополье находятся в реанимации, еще шестеро - в травматологии, сообщили ТАСС во вторник в Благодарненской районной больнице.

"63-летний мужчина и девушка находятся в реанимации, их состояние удовлетворительное. В настоящее время решается вопрос о переводе на лечение в Ставрополь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще шесть человек, среди которых пять мужчин и одна женщина, находятся в травматологическом отделении с переломами. "Все они в сознании, состояние средней степени тяжести", - добавил он.

Как сообщила пресс-служба краевого ГИБДД, 4 ноября около 19:00 мск на 78-м км автодороги Светлоград - Благодарный - Буденновск произошло попутное столкновение грузопассажирского микроавтобуса Ford Transit и легкового автомобиля Lifan, водитель которого попытался совершить маневр разворота. После столкновения с легковым автомобилем микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и семь пассажиров грузопассажирского транспорта получили травмы и были доставлены в больницу. Еще один пассажир микроавтобуса и водитель легкового автомобиля не пострадали.

Теги
РоссияСтавропольский край
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