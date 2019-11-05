Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане вновь поступило в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году поступило в Южный окружной военный суд. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Поступило", - сообщил собеседник агентства. В мае суд вернул указанное уголовное дело в прокуратуру.

Сообщалось, что обвиняемые в подготовке теракта на концерте Киркорова были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело было возбуждено в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия. Фигуранты были арестованы.

Ранее адвокат одного из них Исрафил Гададов также сообщал, что Киркоров не признан потерпевшим и не допрашивался по делу о подготовке взрыва во время его концерта.