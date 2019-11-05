В Башкирии возбудили дело после смерти двоих детей и женщины при пожаре

ТАСС, 5 ноября. Уголовное дело после смерти при пожаре троих человек, в том числе двоих детей, возбуждено в Республике Башкортостан. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ республики во вторник.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту обнаружения тел троих человек в ходе тушения пожара в Татышлинском районе", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном доме в селе Верхние Татышлы. В результате погибли двое детей 2 и 8 лет, а также 29-летняя женщина. Трое мужчин с ожогами доставлены в больницу.

Следователи осматривают место происшествия, назначены экспертизы для устанавливаются причин пожара.