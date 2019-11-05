Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Обновлено 

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

Кроме того, охранника детсада обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Описание
© Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение предполагаемому убийце шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Денису Поздееву. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

На эту тему
Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

"Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сообщили в СК.

"В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки, - сообщили в СК. - В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза".

Также обвинение предъявлено сотруднику ЧОП "Святогоръ" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично.

Оба фигуранта арестованы на два месяца. Также расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).

Теги
РоссияРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Реклама на ТАСС
Две станции метро в центре Киева закрыты из-за сообщения о минировании
В настоящее время проводится проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС