СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в детском саду в Нарьян-Маре

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение предполагаемому убийце шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре Денису Поздееву. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сообщили в СК.

"В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки, - сообщили в СК. - В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза".

Также обвинение предъявлено сотруднику ЧОП "Святогоръ" в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично.

Оба фигуранта арестованы на два месяца. Также расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).