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Три человека погибли при пожаре в бытовке в Ленинградской области

Его площадь составила 10 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в небольшой бытовке в Выборге (Ленинградская область) утром 5 ноября, в результате погибли три человека. Об этом сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в ведомство около 5:00 мск. На месте работали восемь пожарных и две единицы специальной техники.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожарным удалось потушить огонь к 5:35 мск. Причины возгорания выясняет отдел надзорной деятельности МЧС по Выборгскому району региона.

Теги
РоссияЛенинградская область
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