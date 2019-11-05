При пожаре в жилом доме в Казани пострадали пять детей

ТАСС, 5 ноября. Пять детей пострадали во вторник в результате пожара в жилом доме в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание вспыхнуло в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на улице Нурсултана Назарбаева. "Из-за дыма были заблокированы люди на четвертом этаже и выше. Их спасали при помощи автолестниц. Всего были спасены 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 человек вышли самостоятельно. Но пятеро детей получили отравление продуктами горения", - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что дети госпитализированы.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 10 кв. метров.