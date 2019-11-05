Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

При пожаре в жилом доме в Казани пострадали пять детей

На данный момент открытое горение ликвидировано.

ТАСС, 5 ноября. Пять детей пострадали во вторник в результате пожара в жилом доме в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание вспыхнуло в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома на улице Нурсултана Назарбаева. "Из-за дыма были заблокированы люди на четвертом этаже и выше. Их спасали при помощи автолестниц. Всего были спасены 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 человек вышли самостоятельно. Но пятеро детей получили отравление продуктами горения", - сказал представитель МЧС. Он уточнил, что дети госпитализированы.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 10 кв. метров.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Две станции метро в центре Киева закрыты из-за сообщения о минировании
В настоящее время проводится проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС