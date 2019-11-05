СК возбудил дело после прорыва трубы в Петербурге, где получил ожоги пенсионер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после прорыва на теплотрассе на улице Олеко Дундича в Санкт-Петербурге, в результате которого ожоги получил пожилой мужчина. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба Главного следственного управления по городу.

"По результатам проведения доследственной проверки по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения 31 октября 2019 года около одного из домов по улице Олеко Дундича и госпитализации с термическими ожогами пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Прорыв теплотрассы произошел на прошлой неделе в четверг около дома № 20 корпус 1 по улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе. В результате без тепла и горячей воды остались два многоквартирных дома, а также кипятком была затоплена проезжая часть, из-за чего нарушилось движение общественного транспорта. Пенсионера с ожогами в тяжелом состоянии госпитализировали

Устранить прорыв и вернуть отопление в дома коммунальщики смогли в пятницу около 16:40 мск. Прокуратура Петербурга по факту ЧП также проводит проверку.