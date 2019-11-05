СК изучает видео, на котором самолетом в Якутии управляет девушка без допуска к полетам

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку в связи с распространением в социальных сетях видео, на котором пассажирским самолетом Ан-24 управляет девушка, не имеющая соответствующего допуска. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ начата доследственная проверка по факту управления 33-летней девушкой, не имеющей допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок, воздушным судном Ан-24 авиакомпании "ИрАэро". По предварительным данным, 31 августа 2019 года 33-летняя девушка допущена к управлению воздушным судном Ан-24 по маршруту Якутск - Саккырыыр без соответствующих разрешительных документов", - говорится в сообщении.

В комментариях к видео в соцсетях сообщается, что пилот посадил за штурвал Ан-24 свою подругу, самолет принадлежит иркутской авиакомпании "ИрАэро", а рейс выполнялся 31 августа по маршруту Якутск - Саккырыыр. Видео начало распространяться в интернете на прошлой неделе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе авиакомпании "ИрАэро" ТАСС сообщили, что также проводят проверку в связи с появлением видео. "В настоящий момент имеются сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок", - отметили в пресс-службе.

Авиакомпания "ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту "Иркутска". Выполняет рейсы более чем в 40 городов России.