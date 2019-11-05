Источник: в Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах московского региона.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мужчина был задержан в конце минувшей недели на юго-западе столицы.

По словам источника, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека), которая предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Черемушкинском районном суде Москвы ТАСС сообщили, что 3 ноября суд, рассмотрев ходатайство следствия, заключил Онурова под стражу на срок до 1 января 2020 года. В правоохранительных органах добавили, что сейчас следователи и оперативники устанавливают его возможных соучастников.