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Обновлено 

Четверо школьников на Алтае отравились неизвестной жидкостью из найденной у реки бутылки

По предварительной информации, в бутылке был тосол или незамерзающая жидкость

БАРНАУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Четверо школьников в Алтайском крае отравились, выпив жидкость из бутылки, которую обнаружили на берегу реки. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

"Предварительно, в бутылке был тосол или незамерзающая жидкость. Четверо школьников - возраст уточняется - нашли бутылку с синей жидкостью на берегу реки и выпили содержимое. Два ребенка из одной семьи. Ночью у детей открылась рвота, мать вызвала скорую помощь. ", - сообщили в пресс-службе Минздрава края.

По данным ведомства, пострадавших доставили в разные медучреждения.

"Два мальчика находятся в Краевом центре охраны материнства и детства в отделении реанимации, состояние тяжелое. Они получают всю необходимую помощь. В Панкрушихинской ЦРБ состояние детей стабильное, анализы нормализовались, на этой неделе их выпишут", - сказал собеседник агентства.
 

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РоссияАлтайский край
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