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Расследование перестрелки в Ростовской области

Суд арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке с пятью погибшими под Ростовом

Мужчина будет находиться под стражей до 21 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону арестовал третьего подозреваемого по делу о перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в которой погибли пять человек. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Избрать в отношении [Рашида] Ибрагимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 декабря", - сказал собеседник агентства. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), уточнили в суде.

Ранее Ленинский суд арестовал подозреваемого в организации перестрелки гендиректора сельхозкооператива "Новоселовский" Василия Дакишвили, а также Салима Мусаева, который подозревается в пособничестве в убийстве.

Теги
РоссияРостовская областьРасследование перестрелки в Ростовской области
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