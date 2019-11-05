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В Оренбурге оскорбившего полицейского авиадебошира приговорили к двум годам колонии

Гражданин Азербайджана будет отбывать наказание в колонии общего режима

ОРЕНБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Оренбургский районный суд признал гражданина Азербайджана, устроившего дебош на борту самолета Оренбург - Москва, виновным в хулиганстве и публичном оскорблении представителя власти и приговорил к лишению свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Злоумышленника приговорили к двум годам и месяцу в колонии общего режима, а также взыскали с него 34259 рублей в пользу "Аэрофлота".

Гражданина Азербайджана обвиняли в публичном оскорблении сотрудника полиции и в грубом нарушении общественного порядка.

Инцидент произошел 11 марта 2019 года. Один из пассажиров самолета устроил дебош на борту, ругался и мешал работе экипажа. Командир воздушного судна вызвал полицейских, которые сняли нарушителя с рейса. По пути в отдел мужчина сопротивлялся и нецензурно выражался в адрес полицейских.

Теги
РоссияОренбургская область
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