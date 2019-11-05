Число погибших в ДТП в ЕАО выросло до пяти

ТАСС, 5 ноября.Число погибших при столкновении двух автомобилей в Еврейской автономной области выросло до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

На федеральной трассе "Амур" между селами Белгородское и Смидович столкнулись два автомобиля Toyota Ipsum и Toyota Wish. "В результате ДТП водитель и четыре пассажира машины Toyota Ipsum погибли", - сказал представитель ГИБДД.

По его словам, по предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Toyota Ipsum, который выехал на полосу встречного движения. Удар был такой силы, что при столкновении загорелись обе иномарки.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли четыре человека, среди них две девочки 2002 и 2003 годов рождения.