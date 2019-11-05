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Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину

По данным СК, Талант Онуров в течение месяца искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для теракта
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Гражданин Киргизии, арестованный по подозрению в подготовке теракта в Москве, признал вину. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В ходе допроса подозреваемый признал вину", - сообщила Иванова.

По данным СК, выходец из Киргизии 1989 года рождения Талант Онуров приехал в Москву в сентябре для совершения теракта. В течение месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для теракта. Он был задержан следователями совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области. Мужчина подозревается в покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). В случае признания виновным Онурову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Онурова задержали 1 ноября. По данным источника, он является приверженцем радикального ислама, в течение нескольких месяцев он вел подготовку к совершению взрыва в людном месте, с этой целью искал сообщников. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение, его вина подтверждается в том числе оперативными материалами. Сейчас устанавливаются его возможные соучастники.

В свою очередь в Черемушинском районном суде Москвы ТАСС уточнили, что 3 ноября суд, рассмотрев ходатайство следствия, заключил Онурова под стражу на срок до 1 января 2020 года.

В новость были внесены изменения (15:51 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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