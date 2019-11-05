Полиция увеличила на 500 тыс. сумму исков к Навальному и организаторам незаконных акций

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы увеличила на 500 тыс. сумму исковых требований к блогеру Алексею Навальному и его сторонникам за привлечение сил ведомства для охраны порядка на несанкционированных акциях летом этого года, передает корреспондент ТАСС из Симоновского суда Москвы.

"ГУ МВД по Москве уточнили исковые требования к Соловьеву, Яшину, Соболь, Навальному, Степанову, Милову, Жданову. Сумма иска увеличена с 4 012 439 рублей до 4 238 673 рублей", - сказал в суде адвокат одного из ответчиков Сергей Бадамшин.

Первоначальные требования полиции составляли почти 8,5 млн рублей. Следующее заседание по иску назначено 8 ноября в 9:30 мск.

По второму, где ответчиками выступают Георгий Албуров и Любовь Соболь, требования увеличены с 5,7 млн рублей до 6 млн рублей.

Столичное ГУ МВД подало два иска: один к Навальному, экс-кандидатам в Мосгордуму Владимиру Милову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Александру Соловьеву, а также координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, второй подан к Соболь и сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову.

В обоих случаях истец просит возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий.