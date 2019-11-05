Два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковой машиной в Подмосковье

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на автодороге в районе Чехова, погибли два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 13:20 мск на втором км автодороги Чехов - Кресты произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате столкновения два человека из легковушки погибли", - сообщил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.