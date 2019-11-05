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Суд перевел бывшего замгубернатора Мурманской области из колонии под домашний арест

В апреле 2019 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями

ТАСС, 5 ноября. Сегежский городской суд Республики Карелия изменил наказание бывшему заместителю губернатора Мурманской области Игорю Бабенко, приговоренному к 3,5 годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями. Вместо нахождения в колонии экс-чиновник будет отбывать оставшийся срок по месту проживания, у себя дома, сообщил во вторник ТАСС адвокат Бабенко Алексей Токарев.

"Игорь Леонидович [Бабенко], когда прибыл в колонию, подготовил документы с участием местного защитника и самостоятельно подал заявление в суд с требованием об изменении вида наказания. И Сегежским городским судом [Республики Карелия] было удовлетворено данное требование, данное заявление, ввиду которого суд принял следующее: заменить вид наказания в виде отбывания в колонии общего режима на ограничение права. Но ограничение права выражено в форме такой, как домашний арест. Таким образом, Игорь Леонидович отбывает наказание по месту своего проживания. Он ограничен на сегодняшний день в праве свободы перемещения", - сказал собеседник агентства.

Токарев также отметил, что сегежский суд не изменил срок наказания. "Октябрьским районным судом города Мурманска было принято решение о 3,5 годах лишения свободы в колонии общего режима. С учетом отбытого в период предварительного следствия ему осталось отбывать примерно 2 года. Из двух лет около полугода он отбыл наказание в колонии общего режима. Соответственно, ему осталось 1,5 года", - пояснил адвокат.

Подробности дела

В апреле 2019 года Октябрьский районный суд Мурманска приговорил Бабенко к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев колонии общего режима за злоупотребления полномочиями. В конце апреля прокуратура Мурманской области внесла апелляционное представление на приговор суда. Надзорный орган считает вынесенный приговор слишком мягким и требовал ужесточения наказания. Ранее сообщалось, что приговор был обжалован и стороной защиты, которая настаивает на наказании, не связанном с лишением свободы, поскольку "у Бабенко не было личной заинтересованности".

По материалам суда, Бабенко вместе с подчиненными собирал с предприятий региона под видом благотворительной помощи денежные средства, которые затем тратил на мероприятия областного правительства, в том числе на прием делегаций, а также на личные нужды главы региона. Общая сумма - более 8 млн рублей. Вместе с бывшим заместителем губернатора в превышении полномочий обвинялись еще трое бывших чиновников - Сергей Келлер, Эдуард Никрашевский, Георгий Благодельский. Им суд назначил условные сроки.

Изначально уголовное дело против чиновников было возбуждено по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), но затем обвинение переквалифицировали на ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, и повлекшее тяжкие последствия"). Суд переквалифицировал действия на часть 2 той же статьи для Бабенко и часть 1 для остальных чиновников в связи с отсутствием тяжких последствий.

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