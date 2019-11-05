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В Оренбургской области задержан первый замглавы Новотроицка по делу о взятке

По предварительным данным, Артем Липатов получил взятку в размере более 3 млн рублей

ТАСС, 5 ноября. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали по подозрению в получении взятки первого замглавы города Новотроицка Оренбургской области Артема Липатова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной информации, речь идет о взятке в размере более 3 млн рублей.

Уголовное дело расследует Следственный комитет РФ. Следствие считает, что чиновник получил через посредника взятку от представителя одной из фирм. "Деньги предназначались за общее покровительство. В частности, из материалов дела следует, что чиновник обещал не привлекать фирму к ответственности, если она ненадлежащим образом выполнит свои обязательства по благоустройству городского сквера им. Ю. А. Гагарина", - пояснил источник. Он уточнил, что на работы по благоустройству этого сквера было выделено более 9,8 млн рублей.

В рамках расследования в администрации Новотроицка прошли обыски.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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РоссияОренбургская область
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