Экс-полицейский получил в Петербурге условный срок за разглашение гостайны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга признал виновным и приговорил к лишению свободы на один год условно Павла Селиверстова, которого СМИ называют бывшим полицейским из города Омска, за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком два года с запретом заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне сроком на один год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дело слушалось в закрытом режиме и в особом порядке. Селиверстов был признан виновным по ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны"). Суд оглашал только вводную и резолютивную часть приговора, не раскрывая детали. Уголовное дело в отношении Селиверстова поступило в горсуд Петербурга в этом году с грифом "совершенно секретно". Как уточнили ТАСС в пресс-службе судов города, дело Селиверстова поступило в Санкт-Петербург из Омской области.

По данным омских СМИ, региональное управление ФСБ ранее расследовало уголовное дело в отношении сотрудника полиции по аналогичной статье УК РФ. В частности, в сентябре текущего года об этом сообщало местное издание NGS55. Петербургское издание "Фонтанка" писало о том, что Селиверстов работал полицейским в Омске, а затем переехал в Петербург.