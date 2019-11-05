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Киргизия выяснит, есть ли гражданство страны у задержанного за подготовку теракта в Москве

Ранее Следственный комитет сообщил, что задержанный в Москве подозреваемый в подготовке теракта Талант Онуров заверил, что является выходцем из Киргизии

БИШКЕК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Киргизии в настоящее время проверяют сведения о наличии гражданства этой страны у Таланта Онурова, задержанного в Москве за подготовку теракта. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь МИД Киргизии Улан Дыйканбаев.

"Сведений по данному делу пока нет, мы ждем информацию от посольства [республики в России]", - сказал он.

Как сообщил Следственный комитет столицы России, задержанный в Москве подозреваемый в подготовке теракта Талант Онуров заверил, что является выходцем из Киргизии. Он также признался в подготовке террористического акта на территории столицы России.

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КиргизияРоссия
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