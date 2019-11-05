Источник: бывший сотрудник ФСБ признал вину в мошенничестве по делу экс-главы "Известий"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов признает вину в мошенничестве в рамках уголовного дела о вымогательстве $1 млн в биткоинах у экс-главы ФГУП Издательство "Известия" Эраста Галумова. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, близкий к следствию.

"В ходе следственных действий Колбов заявил, что признает вину только в мошенничестве, отрицая обвинение в получении взятки. Также он заявил следствию, что еще один фигурант - следователь Сергей Белоусов - ничего не знает о факте совершения им мошеннических действий по отношению к Галумову", - сказал собеседник агентства.

Колбову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этому же делу проходит экс-глава следственного отдела, где работал Колбов, Сергей Белоусов, который не признает вину и также содержится в СИЗО.

По данным следствия, обвиняемые вымогали $1 млн (65 млн рублей) у экс-главы издательства за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и назначение условного наказания. По версии следствия, эти деньги следователи ФСБ хотели получить в биткоинах. В ходе оперативных мероприятий было решено выплатить деньги вымогателям после торгов с ними. Как рассказывал ранее ТАСС другой источник, близкий к следствию, всего в деле 700 страниц переписки, которую они тут же удаляли из Telegram и WhatsApp, надеясь скрыть доказательства их причастности.

Бывший гендиректор издательства "Известия" доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 года по делу о крупном мошенничестве. Материалы его уголовного дела уже поступило в Гагаринский суд Москвы для рассмотрения по существу.