СМИ: семья Иссахар отозвала петицию против экстрадиции Буркова из Израиля в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар отозвала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства Амиром Оханой экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщило во вторник государственное радио Израиля Kan.

Семья израильтянки "решила отказаться от решения обжаловать решение министра юстиции и Верховного суда", отмечает радиостанция. Адвокаты семьи Иссахар заявили, что, "согласно утверждениям государственных чиновников, отзыв петиции поможет усилиям по ее (Наамы Иссахар - прим. ТАСС) освобождению" из российской тюрьмы.

30 октября Высший суд справедливости Израиля принял к рассмотрению петицию Иссахар и до полудня до 12:00 по местному времени (13:00 мск) 3 ноября отсрочил экстрадицию Букова. 3 ноября адвокат россиянина Михаил Ирони сообщил ТАСС, что защита подала в тот же день прошение в высшую судебную инстанцию Израиля с просьбой отменить решение министра юстиции об экстрадиции Буркова в США. 30 октября, как проинформировала газета "Джерузалем пост", Охана подписал ордер на выдачу россиянина американской стороне.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям.

11 октября Химкинский городской суд признал Иссахар виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере и назначил ей наказание в виде семи лет и шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Она была задержана 9 апреля в Шереметьево, где делала пересадку по пути из Нью-Дели в Тель-Авив. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества, которое экспертиза установила как гашиш.