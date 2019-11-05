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ФСИН проводит проверку после появления видео с издевательством над осужденным в колонии

По данным местных СМИ, речь идет о колонии в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Служебная проверка назначена после появления видео, на котором якобы сотрудник одной из исправительных колоний Красноярского края издевается над осужденным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

Во вторник местные СМИ распространили видео, якобы снятое в одной из колоний региона. На кадрах видно, как человек в форме засовывает голову осужденного, отказавшегося выйти на хозработы, в унитаз.

"По видеоматериалам, размещенным в интернете, руководством ГУ ФСИН России по Красноярскому краю назначена служебная проверка. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияКрасноярский край
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